Referendum in Svizzera | sì ai matrimoni gay

repubblica : Svizzera, al referendum vince il si' alle nozze omosessuali

Gli svizzeri hanno detto Si' al matrimonio fra omosessuali, secondo le prime stime dell'istituto di sondaggi Gfs. Bern subito dopo la chiusura del voto. Il "sì" non è stato una sorpresa, dato che i ...Gli svizzeri si apprestano ad approvare il referendum sul diritto al matrimonio civile per le coppie omosessuali. Lo indicano le prime tendenze fornite dall'istituto gfs.bern, poco dopo la chiusura delle urne, anche se per il momento non ...I primi risultati che giungono sulle votazioni federali indicano una netta bocciatura dell'iniziativa 99% e la chiara approvazione ...In Svizzera vince il sì al referendum sulle nozze gay. Dopo la legge approvata dal Parlamento quasi un anno fa e il referendum richiesto e ottenuto ...