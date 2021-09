OPEN Onlus, doppio appuntamento a Salerno: veleggiata nel golfo e concerto di solidarietà (Di domenica 26 settembre 2021) Vento in poppa e sulla faccia. Il giorno dopo musica e speranza. All’orizzonte due appuntamenti per assicurare un futuro ai bambini e ai ragazzi colpiti da tumore. OPEN Onlus – Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma, che non ha mai smesso di operare in questi lunghissimi diciotto mesi di emergenza sanitaria, dopo il successo di “Io nuoto per loro”, torna a far sentire la sua voce dal vivo attraverso due nuovi appuntamenti che profumano di bellezza e sogni realizzabili. Due date distinte per favorire lo spirito di speranza e condivisione in un momento storico e sociale in cui a rimanere penalizzata dal confinamento in casa sembra essere stata proprio la fascia dei più giovani che non ha potuto usufruire di spazi all’aperto e momenti di allegria assieme ai propri coetanei. Si comincia martedì 28 settembre: trascinati dal Dottor Luigi Martino, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021) Vento in poppa e sulla faccia. Il giorno dopo musica e speranza. All’orizzonte due appuntamenti per assicurare un futuro ai bambini e ai ragazzi colpiti da tumore.– Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma, che non ha mai smesso di operare in questi lunghissimi diciotto mesi di emergenza sanitaria, dopo il successo di “Io nuoto per loro”, torna a far sentire la sua voce dal vivo attraverso due nuovi appuntamenti che profumano di bellezza e sogni realizzabili. Due date distinte per favorire lo spirito di speranza e condivisione in un momento storico e sociale in cui a rimanere penalizzata dal confinamento in casa sembra essere stata proprio la fascia dei più giovani che non ha potuto usufruire di spazi all’aperto e momenti di allegria assieme ai propri coetanei. Si comincia martedì 28 settembre: trascinati dal Dottor Luigi Martino, ...

