Nella pioggia di Sochi la spunta Hamilton. Primo Hamilton (vittoria numero 100 per lui), secondo Verstappen. Detto così potrebbe essere l'ordine di arrivo di una gara qualsiasi. Invece a Sochi è successo di tutto e ancora una volta a rompere il normale andare delle cose è stata la pioggia. Impossibile ricordare tutti i colpi di scena di una gara che era, più che meritatamente, nelle mani di Lando Norris. Al 30esimo giro ecco che dal muretto box irrompe la voce di Toto Wolff. Destinatario Lewis Hamilton: "Possiamo vincerla", dice il boss della stella a tre punte. Hamilton recupera la scia di Norris ma il più giovane inglese tra i due sembra in grado di resistere. Una quindicina di giri alla bandiera a scacchi. Ed ecco che dal mar Nero il vento cambia direzione e soffia dietro i nuvoloni e li spinge tutti verso il circuito. Il rubinetto di Giove ...

