Mourinho | “Per vincere il derby serve equilibrio fra razionalità ed emotività”

José Mourinho, tecnico giallorosso, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal derby contro la Lazio: "Bisogna essere equilibrati. Se sei solo emotivo è difficile vincere. Se sei solo razionale e non prendi un po' di emozione extra per una partita che è un po' diversa non si può vincere. Bisogna avere equilibrio fra razionalità e emotività".

