Lazio-Roma, Mourinho è polemico: “arbitro e Var non sono stati all’altezza” (Di domenica 26 settembre 2021) La Lazio ha vinto il derby contro la Roma con il risultato di 3-2, la squadra di Maurizio Sarri si rilancia in classifica. Mourinho è soddisfatto della prestazione della squadra, ma non mancano le polemiche per le decisioni arbitrali ai microfoni di DAZN. “Il calcio italiano è migliorato tanto, è più aggressivo. C’è voglia di vincere. Però purtroppo in una partita fantastica, l’arbitro e il Var non hanno avuto la dimensione per una partita di questo livello. Ha sbagliato sul rigore di Zaniolo, che ha indirizzato il risultato dal 2-0 ad un possibile 1-1. Il secondo giallo a Leiva è importante. Poi tante situazioni simili a Pellegrini che in questa partita non sono andate come con lui contro l’Udinese. Questo è troppo”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 settembre 2021) Laha vinto il derby contro lacon il risultato di 3-2, la squadra di Maurizio Sarri si rilancia in classifica.è soddisfatto della prestazione della squadra, ma non mancano le polemiche per le decisioni arbitrali ai microfoni di DAZN. “Il calcio italiano è migliorato tanto, è più aggressivo. C’è voglia di vincere. Però purtroppo in una partita fantastica, l’e il Var non hanno avuto la dimensione per una partita di questo livello. Ha sbagliato sul rigore di Zaniolo, che ha indirizzato il risultato dal 2-0 ad un possibile 1-1. Il secondo giallo a Leiva è importante. Poi tante situazioni simili a Pellegrini che in questa partita nonandate come con lui contro l’Udinese. Questo è troppo”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

MediasetTgcom24 : No Green pass a Roma, sul palco sale una poliziotta: scatta l'azione disciplinare #roma - btsportfootball : Lazio win the Derby della Capitale! ?? Maurizio Sarri's Lazio best José Mourinho's Roma in a spectacular match in R… - OfficialASRoma : ?? 'Sport: Capitale di tutti' Oggi alle 15:00 l'iniziativa congiunta di #RomaCares e Fondazione S.S.Lazio 1900 - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #Lazio, le parole di #Sarri dopo il derby vinto: 'Non pensavo desse questa soddisfazione' - Sport_Fair : Si infiamma la polemica dopo #LazioRoma #Mourinho si scaglia contro il direttore di gara #Guida… -