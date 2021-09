Lavoro | Schmit | L' Ue chiede di aumentare i salari minimi

(Di domenica 26 settembre 2021) 'Per la prima volta l'Ueagli Stati membri di, è un cambiamento di paradigma'. Lo afferma il commissario europeo al, Nicolas, in un video - messaggio all'...

Agenzia ANSA

'Per la prima volta l'Ue chiede agli Stati membri di aumentare i salari minimi, è un cambiamento di paradigma'. Lo afferma il commissario europeo al, Nicolas, in un video - messaggio all'iniziativa della Cgil. 'L'obiettivo - spiega - è garantire la dignità del, combattere la povertà, promuovere il dialogo sociale e la ...Così il commissario europeo al, Nicolas, in un video messaggio all'iniziatva della Cgil. "E' la prima volta che l'Ue chiede agli Stati membri di aumentare i salari e lo fa in un ..."Stiamo lavorando per aumentare i salari minimi laddove sono troppo bassi, abbiamo presentato una proposta di direttiva sui salari minimi, che rispetta i modelli nazionali, che siano basati sulla cont ...