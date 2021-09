“Laura Ziliani è stata stordita con dei farmaci e poi soffocata con un cuscino nel sonno” | l’ipotesi degli inquirenti

(Di domenica 26 settembre 2021)sarebbeprimacon un cocktail die poinelcon un. È questaavanzata dagli investigatori che indagano sulla morte dell’ex vigilessa bresciana uccisa nella notte tra il 7 e l’8 maggio scorso presumibilmente da due delle sue tre figlie, Silvia e Paola Zani, insieme al loro fidanzato Mirto Milani. Le due sorelle di 27 e 19 anni sono accusate dell’omicidio e dell’occultamento del cadavere della madre e hanno trascorso le prime due notti in cella, nel carcere femminile bresciano di Verziano. Chi indaga è convinto che i tre ragazzi abbiano dato alla donna un composto di benzodiazepine, ansiolitici “potenzialmente idonei a compromettere le capacita’ di difesa” trovati nel ...

Advertising

fattoquotidiano : “Laura Ziliani è stata stordita con dei farmaci e poi soffocata con un cuscino nel sonno”: l’ipotesi degli inquiren… - Corriere : Laura Ziliani soffocata nel sonno dopo essere stata stordita con dei farmaci: l’ipotesi degli inquirenti - Gazzettino : Laura Ziliani, stordita dai farmaci e soffocata con un cuscino: così è stata uccisa dalle figlie - Radio1Rai : ??Soffocata con un cuscino mentre dormiva sotto effetto di ansiolitici. E’ l’ipotesi che prende piede tra gli inquir… - repubblica : Milano, l'ultima ricostruzione sulla morte di Laura Ziliani: 'Soffocata con un cuscino nel sonno dopo essere stata… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Ziliani

è stata stordita dai farmaci. Ma non uccisa dal composto di benzodiazepine trovato nel suo corpo. Chi indaga è convinto che l'ex vigilessa bresciana sia stata soffocata con un cuscino ...'Movente economico'.è stata stordita dai farmaci. Ma non uccisa dal composto di benzodiazepine trovato nel suo corpo. Chi indaga è convinto che l'ex vigilessa bresciana sia stata soffocata con un cuscino ...Laura Ziliani è stata stordita dai farmaci. Ma non uccisa dal composto di benzodiazepine trovato nel suo corpo. Chi indaga è convinto che l'ex vigilessa bresciana sia ...Ha 25 anni ed l'unica figlia di Laura Ziliani rimasta estranea all'inchiesta. Soffre di un "lieve ritardo cognitivo" ha scritto il magistrato, viveva con la madre, suo unico punto di riferimento ...