Juventus-Sampdoria, Allegri in conferenza stampa: “Bisogna stare più attenti in certe situazioni” (Di domenica 26 settembre 2021) Arrivata oggi a ora di pranzo la prima vittoria casalinga della Juventus di Massimiliano Allegri. 3-2 contro la Sampdoria che lascia tante soddisfazioni ma mostra anche troppe incertezze della Vecchia Signora. Il tecnico toscano vuole godersi questa importante vittoria, ma con un forte amaro in bocca per la gestione non adeguata di alcune situazioni. Di seguito le parole dell’allenatore della Juventus durante la conferenza stampa post partita: Squadra cambiata dopo l’uscita di Dybala? “Non credo perché i ragazzi hanno continuato a giocare, al massimo è cambiata dopo il 2-0 perché con pochi minuti alla fine del primo tempo è calata la concentrazione. Senza Dybala giocheremo lo stesso con un altro giocatore al suo posto con caratteristiche ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 26 settembre 2021) Arrivata oggi a ora di pranzo la prima vittoria casalinga delladi Massimiliano. 3-2 contro lache lascia tante soddisfazioni ma mostra anche troppe inzze della Vecchia Signora. Il tecnico toscano vuole godersi questa importante vittoria, ma con un forte amaro in bocca per la gestione non adeguata di alcune. Di seguito le parole dell’allenatore delladurante lapost partita: Squadra cambiata dopo l’uscita di Dybala? “Non credo perché i ragazzi hanno continuato a giocare, al massimo è cambiata dopo il 2-0 perché con pochi minuti alla fine del primo tempo è calata la concentrazione. Senza Dybala giocheremo lo stesso con un altro giocatore al suo posto con caratteristiche ...

