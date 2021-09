Germania, in testa la Spd che rivendica il mandato a governare. Laschet: serve un governo a guida Cdu (Di domenica 26 settembre 2021) Le prime proiezioni dopo il voto in Germania vedono in vantaggio la Spd al 25,8% mentre Cdu-Csu otterrebbe il 24,2%. Secondo gli exit poll, la destra populista di Afd si fermerebbe al 10%, mentre la Linke crollerebbe al 5%, percentuale necessaria per entrare al Bundestag. Gli stessi exit poll assegnano ai Verdi il 14,5% e ai liberali dell’Fdp il 12%. Da notare che, se i numeri degli exit poll saranno confermati – tra il 25 ed il 26% dei voti – quello di oggi è il risultato peggiore della storia per l’unione Cdu-Csu. Non a caso il segretario generale della Cdu ha parlato di “un risultato amaro”. LEGGI ANCHE La Germania cala il sipario sull'era di Angela Merkel: domenica si vota. Sondaggi: Spd in testa Germania alle urne per il dopo Merkel: 6 possibili coalizioni di governo e sfida a 3 per il ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 settembre 2021) Le prime proiezioni dopo il voto invedono in vantaggio la Spd al 25,8% mentre Cdu-Csu otterrebbe il 24,2%. Secondo gli exit poll, la destra populista di Afd si fermerebbe al 10%, mentre la Linke crollerebbe al 5%, percentuale necessaria per entrare al Bundestag. Gli stessi exit poll assegnano ai Verdi il 14,5% e ai liberali dell’Fdp il 12%. Da notare che, se i numeri degli exit poll saranno confermati – tra il 25 ed il 26% dei voti – quello di oggi è il risultato peggiore della storia per l’unione Cdu-Csu. Non a caso il segretario generale della Cdu ha parlato di “un risultato amaro”. LEGGI ANCHE Lacala il sipario sull'era di Angela Merkel: domenica si vota. Sondaggi: Spd inalle urne per il dopo Merkel: 6 possibili coalizioni die sfida a 3 per il ...

Advertising

repubblica : Elezioni in Germania, exit poll: testa a testa Cdu-Csu (24%) e Spd (26%) - SkyTG24 : Elezioni Germania, urne chiuse e scrutinio in corso. Exit poll: testa a testa Spd e Cdu - Adnkronos : “Metta la mascherina”, lui gli spara in testa e lo uccide: follia in Germania. - SecolodItalia1 : Germania, in testa la Spd che rivendica il mandato a governare. Laschet: serve un governo a guida Cdu… - carlomarroni : RT @isa_bufacchi: Se exit poll confermato, risultato eccezionale per Spd ma rimonta eccezionale per Cdu-Csu. Deludono i Verdi al 15%. Elett… -