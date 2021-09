Formula 1, Gp di Russia 2021, Norris: “Il team mi diceva pioggia costante” (Di domenica 26 settembre 2021) “Non siamo rientrati perché mi è stato detto che la pioggia era costante, invece è aumentata e forse gli altri team lo sapevano. Non so cosa dire, la mia decisione si basava anche su quelle informazioni. Abbiamo sbagliato insieme, dovremo fare un lavoro migliore per la prossima volta”. Così Lando Norris dopo il settimo posto nel GP di Russia di Formula 1, con la vittoria sfumata negli ultimi giri dopo la scelta di non rientrare ai box per il cambio gomme. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) “Non siamo rientrati perché mi è stato detto che laera, invece è aumentata e forse gli altrilo sapevano. Non so cosa dire, la mia decisione si basava anche su quelle informazioni. Abbiamo sbagliato insieme, dovremo fare un lavoro migliore per la prossima volta”. Così Landodopo il settimo posto nel GP didi1, con la vittoria sfumata negli ultimi giri dopo la scelta di non rientrare ai box per il cambio gomme. SportFace.

