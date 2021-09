Fiumicino, i volontari di Legambiente puliscono la spiaggia di Coccia di Morto (Di domenica 26 settembre 2021) Fiumicino – Sono scesi in campo e si sono messi all’opera oggi domenica 26 settembre i volontari di Legambiente per raccogliere la spazzatura sulle spiagge e le dune di via Coccia di Morto. Decine e decine i sacchi accatastati con l’immondizia raccolta: segno di un impegno e di un lavoro intenso da parte di chi oggi ha voluto dare una mano all’ambiente. “Per fortuna oggi abbiamo visto anche tanti bambini che si sono messi all’opera per ripulire il litorale – affermano i volontari – Un segnale che ci fa sperare bene per il futuro! Ora attendiamo che il Comune intervenga per pulire via del Pesce Luna dove i rifiuti si accumulano in tante discariche abusive a cielo aperto. Purtroppo sia via del Pesce Luna che via del Faro sono due tra le vie più bersagliate dall’abbandono indiscriminato ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 settembre 2021)– Sono scesi in campo e si sono messi all’opera oggi domenica 26 settembre idiper raccogliere la spazzatura sulle spiagge e le dune di viadi. Decine e decine i sacchi accatastati con l’immondizia raccolta: segno di un impegno e di un lavoro intenso da parte di chi oggi ha voluto dare una mano all’ambiente. “Per fortuna oggi abbiamo visto anche tanti bambini che si sono messi all’opera per ripulire il litorale – affermano i– Un segnale che ci fa sperare bene per il futuro! Ora attendiamo che il Comune intervenga per pulire via del Pesce Luna dove i rifiuti si accumulano in tante discariche abusive a cielo aperto. Purtroppo sia via del Pesce Luna che via del Faro sono due tra le vie più bersagliate dall’abbandono indiscriminato ...

