F1 su TV8, GP Russia 2021: orari, programma, diretta, differita gara gratis e in chiaro (Di domenica 26 settembre 2021) La Formula Uno si appresta a vivere il Gran Premio di Russia, quindicesimo round di un Mondiale 2021 incattivito dalla lotta per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, la più intensa da un lustro a questa parte. Attualmente l'olandese ha un vantaggio di 5 punti sul britannico, ma con otto gare ancora da disputare può chiaramente succedere di tutto. F1, GP Russia 2021: nuova griglia di partenza dopo la penalizzazione a Bottas. Cos'è cambiato? Sainz 2°, Leclerc 19° LA diretta LIVE DEL GP DI Russia DI F1 DALLE 14.00 Va rimarcato come Sochi sia storicamente un baluardo della Mercedes, che vi ha sempre vinto dal 2014 a oggi. Il monopolio proseguirà anche nella giornata odierna, oppure qualcuno riuscirà a spezzare l'egemonia delle Frecce d'Argento, tramutatesi in Frecce Nere per ...

