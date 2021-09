Canoa Slalom, Mondiali Bratislava: nessun azzurro in finale C1. Tra le donne fuori Jessica Fox (Di domenica 26 settembre 2021) Non c’è Italia nella penultima giornata dei Mondiali di Canoa Slalom di scena a Bratislava (Slovacchia). Si sono concluse poco fa le semifinali della categoria C1, la Canoa, che hanno deciso i dieci a giocarsi il titolo per questo 2021. Nella gara maschile, Flavio Micozzi e Roberto Colazingari rimangono lontani dalle posizioni migliori: Micozzi è sedicesimo in 98.85, mentre Colazingari è diciottesimo in 101.19 e tre penalità che lo hanno escluso dalla lotta al decimo posto. Il miglior tempo è firmato dallo sloveno Benjamin Savsek (91.18), fresco campione olimpico, avanti al tedesco Franz Anton (91.66) e allo slovacco Alexander Slafkovsky (92.75, una penalità). A giocarsi il titolo ci saranno anche i francesi Denis Gargaud Chanut (93.11) e Nicolas Gestin (settimo in 94.44 e due penalità), lo spagnolo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Non c’è Italia nella penultima giornata deididi scena a(Slovacchia). Si sono concluse poco fa le semifinali della categoria C1, la, che hanno deciso i dieci a giocarsi il titolo per questo 2021. Nella gara maschile, Flavio Micozzi e Roberto Colazingari rimangono lontani dalle posizioni migliori: Micozzi è sedicesimo in 98.85, mentre Colazingari è diciottesimo in 101.19 e tre penalità che lo hanno escluso dalla lotta al decimo posto. Il miglior tempo è firmato dallo sloveno Benjamin Savsek (91.18), fresco campione olimpico, avanti al tedesco Franz Anton (91.66) e allo slovacco Alexander Slafkovsky (92.75, una penalità). A giocarsi il titolo ci saranno anche i francesi Denis Gargaud Chanut (93.11) e Nicolas Gestin (settimo in 94.44 e due penalità), lo spagnolo ...

