Bologna, squadra in ritiro dopo la sconfitta di Empoli: il comunicato (Di domenica 26 settembre 2021) La decisione era nell'aria ma ora è arrivata l'ufficialità: il Bologna va in ritiro dopo la brutta sconfitta contro l'Empoli Il Bologna va in ritiro. Il club felsineo – attraverso una nota ufficiale – ha informato che la squadra andrà in ritiro dopo la sconfitta contro l'Empoli, per preparare al meglio il delicato impegno contro la Lazio. «Da domani la squadra sarà in ritiro. I rossoblù nella giornata di domani si alleneranno a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli».

