(Di sabato 25 settembre 2021) Ernestoindi: contro la Juventus torna la coppia Fabio Quagliarella e Ciccio Caputo La, contro la Juventus, sarà costretta a operare diversi cambi per evitare si sovraccaricare tutti quei calciatori già ampiamente utilizzati nelle prime cinque giornate di campionato. La squadra di Roberto D’Aversa però ha un reparto dove i cambi non sonopossibili: l’attacco. Fabio Quagliarella e Ciccio Caputo, come riporta La Gazzetta dello Sport, sono costretti agli straordinari anche contro la Juventus. Ernestoè apparso, subentrando a partita in corso in tutte le ultime partite,lontano dallaottimale. La speranza è ritrovare al più presto Manolo ...

Advertising

SampNews24 : #Torregrossa #Sampdoria, non ci siamo: ancora in ritardo di condizione - Profilo3Marco : RT @sscnapoli: ? 55’ | Sostituzione Sampdoria ?? Quagliarella e Silva ?? Torregrossa e Ekdal #SampNapoli 0-3 ?? #ForzaNapoliSempre - sissibf_18 : RT @sscnapoli: ? 55’ | Sostituzione Sampdoria ?? Quagliarella e Silva ?? Torregrossa e Ekdal #SampNapoli 0-3 ?? #ForzaNapoliSempre - FabioOffreda : RT @sscnapoli: ? 55’ | Sostituzione Sampdoria ?? Quagliarella e Silva ?? Torregrossa e Ekdal #SampNapoli 0-3 ?? #ForzaNapoliSempre - Jonh86932510 : RT @sscnapoli: ? 55’ | Sostituzione Sampdoria ?? Quagliarella e Silva ?? Torregrossa e Ekdal #SampNapoli 0-3 ?? #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Torregrossa Sampdoria

...sono pochi i dubbi che si accendono per Allegri per le probabili formazioni di Juventus, ... i due sono i primi titolari, ma in caso di affaticamento si farà avantiDavanti confermata la coppia Caputo - Quagliarella , anche sechiede spazio. Come vedere Juventus -in diretta tv e in streaming Juventus -, in programma domenica alle ...Probabili formazioni Juventus Sampdoria: diretta tv e orario. Le mosse dei tecnici alla vigilia della sfida della 6^ giornata di Serie A, domani a Torino.Ernesto Torregrossa è ancora in ritardo di condizione: contro la Juventus torna la coppia Fabio Quagliarella e Ciccio Caputo La Sampdoria, contro la Juventus, sarà costretta a operare diversi cambi pe ...