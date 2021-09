Terza dose, c’è l’ok del Cts. Si comincia con over 80, Rsa, sanitari e ultra fragili (Di sabato 25 settembre 2021) Via libera alla Terza dose del vaccino anti Covid per gli operatori sanitari, a partire da quelli più a rischio, e per gli ultra fragili, oltre che per gli over 80 e gli ospiti delle Rsa. Lo ha stabilito, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, il Comitato tecnico scientifico riunito oggi nel primo pomeriggio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) Via libera alladel vaccino anti Covid per gli operatori, a partire da quelli più a rischio, e per gli, oltre che per gli80 e gli ospiti delle Rsa. Lo ha stabilito, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, il Comitato tecnico scientifico riunito oggi nel primo pomeriggio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

