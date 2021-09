Spalletti: "Essere accostato a Sarri e Benitez è un onore!" (Di sabato 25 settembre 2021) Luciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa in merito al match in programma domani sera contro il Cagliari di Walter Mazzarri. L'allenatore azzurro ha menzionato anche il vecchio operato di Sarri e non solo rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Quanto è il mio Napoli? Quali sono i margini di crescita? Per me è solo un onore Essere accostato a nomi come Sarri e Benitez, ma anche a quelli di Gattuso e Ancelotti. Per me è chiaro che bisogna saper organizzare le cose: in questa organizzazione sono comprese qualità e talento che già hanno i calciatori. Volete darmi merito, ma il merito è dei calciatori". Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 settembre 2021) Lucianoha parlato oggi in conferenza stampa in merito al match in programma domani sera contro il Cagliari di Walter Mazzarri. L'allenatore azzurro ha menzionato anche il vecchio operato die non solo rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Quanto è il mio Napoli? Quali sono i margini di crescita? Per me è solo un onorea nomi come, ma anche a quelli di Gattuso e Ancelotti. Per me è chiaro che bisogna saper organizzare le cose: in questa organizzazione sono comprese qualità e talento che già hanno i calciatori. Volete darmi merito, ma il merito è dei calciatori".

