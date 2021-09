Sono state rilasciate le persone coinvolte nel caso Huawei (Di sabato 25 settembre 2021) Il Canada ha liberato la direttrice finanziaria dell'azienda, mentre la Cina ha fatto lo stesso con due canadesi che aveva arrestato per ritorsione Leggi su ilpost (Di sabato 25 settembre 2021) Il Canada ha liberato la direttrice finanziaria dell'azienda, mentre la Cina ha fatto lo stesso con due canadesi che aveva arrestato per ritorsione

