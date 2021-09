Sarri si è chiuso nel suo bunker di Formello per preparare il derby, esce solo per comprare le sigarette (Di sabato 25 settembre 2021) Per Maurizio Sarri non esiste altro che il derby di domani. La Gazzetta dello Sport scrive che il tecnico della Lazio ha rimandato anche il trasloco nella sua nuova villa. Si è trincerato a Formello per restare più vicino possibile al centro sportivo. “Il bunker di Formello come quartier generale per preparare il derby. Normale, visto che è lì, nel suo centro sportivo, che la Lazio si allena. Ma Formello è qualcosa di più in questo momento per Maurizio Sarri. Da metà agosto, da quando sono terminati ritiri e amichevoli, è diventata la casa del Comandante. L’allenatore toscano si è momentaneamente sistemato là, nella stanza della foresteria riservata al tecnico. Una soluzione spartana, ma necessaria all’inizio di un nuovo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) Per Maurizionon esiste altro che ildi domani. La Gazzetta dello Sport scrive che il tecnico della Lazio ha rimandato anche il trasloco nella sua nuova villa. Si è trincerato aper restare più vicino possibile al centro sportivo. “Ildicome quartier generale peril. Normale, visto che è lì, nel suo centro sportivo, che la Lazio si allena. Maè qualcosa di più in questo momento per Maurizio. Da metà agosto, da quando sono terminati ritiri e amichevoli, è diventata la casa del Comandante. L’allenatore toscano si è momentaneamente sistemato là, nella stanza della foresteria riservata al tecnico. Una soluzione spartana, ma necessaria all’inizio di un nuovo ...

