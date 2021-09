Rublev/Tsitsipas-Isner/Kyrgios stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2021 (Di sabato 25 settembre 2021) Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas sfidano John Isner e Nick Kyrgios nel quarto e ultimo match della seconda giornata di Laver Cup 2021, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. Vista la differenza di livello in singolare, Team World prova a rimescolare le carte grazie al doppio. Non a caso, nella prima giornata ha ottenuto l’unico punto proprio da questa specialità e punta a ripetersi. Al TD Garden si sfidano due coppie che non hanno mai giocato insieme, perciò tutto può accadere. Leggermente favoriti Isner e Kyrgios. IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO Il match andrà in scena nella notte tra sabato 25 e domenica 26 settembre 2021, come secondo incontro dalle ore 01:00 italiane. La ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Andreye Stefanossfidano Johne Nicknel quarto e ultimo match della seconda giornata diCup, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. Vista la differenza di livello in singolare, Team World prova a rimescolare le carte grazie al doppio. Non a caso, nella prima giornata ha ottenuto l’unico punto proprio da questa specialità e punta a ripetersi. Al TD Garden si sfidano due coppie che non hanno mai giocato insieme, perciò tutto può accadere. Leggermente favoriti. IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO Il match andrà in scena nella notte tra sabato 25 e domenica 26 settembre, come secondo incontro dalle ore 01:00 italiane. La ...

