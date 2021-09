Resident Evil 3 | Nemesis Edition per PS5 e Series X S compare in rete

(Di sabato 25 settembre 2021) Una versione ottimizzata di3 Remake per PlayStation 5 e XboxX/S potrebbe essere all'orizzonte. L'indiscrezione nasce dalla comparsa indelle cover di una cosiddetta3:, che sarebbe quindi nei piani di Capcom prossimamente. Il remake di3, nonostante alcune critiche relative alla longevità risicata, ha incontrato un grande successo di utenza, come è stato per il remake del secondo capitolo. Molti si augurano che Capcom annunci presto di aver effettuato la stessa operazione su4, ma i piani della software house giapponese potrebbero essere al momento direzionati sul migliorare le prestazioni di giochi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Multiplayer.it

Conosciuta anche per aver interpretato un personaggio ricorrente nella celebre serie tv Lost , dove ha recitato per 24 episodi, e per altri film come, Avatar ,: ...Anderson, il regista di Mortal Kombat ealle prese con un imperdibile action con Milla Jovovich ispirato alla serie di videogiochi Capcom, edito in formato DVD, Blu - ray e 4K. Dal 14 ...Nonostante le smentite, un ulteriore leak svela una dubbia versione per PS5 e Xbox Series X di Resident Evil 3 Remake Nemesis Edition.Resident Evil 3 potrebbe approdare a breve su PS5 e Xbox Series X|S con la Nemesis Edition, o almeno è ciò che sembra rivelare il leak delle cover del gioco.. Resident Evil 3 potrebbe approdare a ...