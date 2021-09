Quella strana stanza aggiunta alla casa

(Di domenica 26 settembre 2021) Scrivere dei libri degli altri è per Margaret Atwood una questione problematica. Un esercizio faticoso, ha confessato una quindicina di anni fa, come i «compiti a» che faceva da bambina. Richiede infatti al narratore di formarsi un’opinione, invece di cullarsi inkeatsiana «capacità negativa» che rende così riposante la lettura di un’opera altrui. Lo costringe anche a misurare i propri gusti e valori. «Cosa intendiamo quando diciamo che un libro è “buono”? Quali elementi lo rendono per noi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Scrivere dei libri degli altri è per Margaret Atwood una questione problematica. Un esercizio faticoso, ha confessato una quindicina di anni fa, come i «compiti a casa» che faceva da bambina. Richiede ...