Omicidio vigilessa | per il gip ' un piano criminale'

(Di sabato 25 settembre 2021) In carcere due delle tre figlie e il fidanzato della più grande. Dall'ordinanza emergono dettagli di un disegno orribile per appropriarsi del ...

In carcere due delle tre figlie e il fidanzato della più grande. Dall'ordinanza emergono dettagli di un disegno orribile per appropriarsi del ...... l'exdi Temù, 55 anni e vedova dal 2012. La donna era scomparsa l'8 maggio proprio a ... Leggi AncheLaura Ziliani, il gip: 'Condotta odiosa: hanno privato la sorella disabile della ...Le due ragazze arrestate con il fidanzato della maggiore erano considerate "scostanti". Il paese vuole voltare pagina: "Siamo lavoratori, loro non erano dei nostri" ...Silvia e Paola Zani sono state arrestate per l’omicidio della madre Laura Ziliani. “Erano due ragazze molto riservate, direi quasi scostanti” le descrive, così, parlando con l’Adnkronos la vicina di c ...