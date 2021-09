Nel Regno Unito mancano cibo e benzina, la colpa è della Brexit e nessuno lo dice (Di sabato 25 settembre 2021) “Mi dispiace, dobbiamo cancellare il suo transfer a causa della scarsità di benzina e degli scioperi nel Regno Unito”, arriva alle 9 del mattino il messaggio di Alexander, che gestisce una società di noleggio con conducente e fornisce servizi di car pooling per l’aeroporto di Gatwick. Il Regno Unito è nel caos: mancano i carburanti nelle stazioni di servizio, mancano molti prodotti e più si diffonde la notizia della scarsità, più gli inglesi si precipitano a fare scorte. Nel Paese mancano 100.000 camionisti e operatori della logistica, ad ogni angolo delle strade delle periferie di Londra si trovano cartelli “we are hiring” (stiamo assumendo). Le regole della Brexit ... Leggi su tpi (Di sabato 25 settembre 2021) “Mi dispiace, dobbiamo cancellare il suo transfer a causascarsità die degli scioperi nel”, arriva alle 9 del mattino il messaggio di Alexander, che gestisce una società di noleggio con conducente e fornisce servizi di car pooling per l’aeroporto di Gatwick. Ilè nel caos:i carburanti nelle stazioni di servizio,molti prodotti e più si diffonde la notiziascarsità, più gli inglesi si precipitano a fare scorte. Nel Paese100.000 camionisti e operatorilogistica, ad ogni angolo delle strade delle periferie di Londra si trovano cartelli “we are hiring” (stiamo assumendo). Le regole...

BernardusGui : @Zita73641884 Eh, sì. Nel Regno unito va tutto che è una favola... #ZangrilloIsBack ?? - itBritish : Scopri com'è studiare nel Regno Unito: incontra gli attuali studenti e gli ex studenti provenienti da tutta Europa,… - LinaGogo : @ItalyinLDN @MinisteroSalute @robersperanza il #vaccino #Pfizer somministrato in #Italia non è riconosciuto nel… - TheQ_continuum : La #brexit quella bella voluta da #Salvini e #LegaNord - pirata_ribelle : Anche nel regno animale sono conosciuti i gobbi per quel che sono. -