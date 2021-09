NASCAR Truck Series | Las Vegas | Christian Eckes guida la tripletta di ThorSport Racing

Leggi su oasport

(Di sabato 25 settembre 2021)vince a Lasla prova della. Prima gioia in carriera per pilota Toyota al termine di una serata storica per ilche monopolizza la Top4 all’arrivo. Nessuno passa automaticamente il turno per quanto riguarda i Playoffs visto che il #98 del gruppo non fa parte della lotta per il titolo La serata nel famoso catino che sorge nello Stato del Nevada si è aperta sotto il controllo di John Hunter Nemechek. Il #4 del Kyle Busch Motorsport ha vinto la Stage 1, una fase che non ha regalato molte emozioni. Tutto è cambiato dalla successiva sosta ai box con Todd Gilliland (Front Row Motorsports #38) che ha preso il controllo delle operazioni. Quest’ultimo, eliminato a Bristol dai Playoffs, ha di fatto ...