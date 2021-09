LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: continua a piovere. Qualifiche oggi o domani? (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 Un video di Lewis Hamilton che si commenta da sé: a Sochi diluvia… Just a 7x @F1 Champ skipping down the pit lane. pic.twitter.com/1VD4W62Dr1 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 25, 2021 12.59 Michael Masi è stato chiaro: “La priorità è disputare le Qualifiche al sabato, ma potrebbero anche venire rinviate a domenica mattina“. Tradotto: oggi la FIA attenderà il più possibile, solo nel caso estremo rimanderà tutto a domani. Attenzione: nel tardo pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. domani prevista ancora pioggia, ma meno intensa. 12.54 La situazione, dunque, non sembra migliorata rispetto a questa mattina. Heavy rain again with strong wind át the ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01 Un video di Lewis Hamilton che si commenta da sé: a Sochi diluvia… Just a 7x @F1 Champ skipping down the pit lane. pic.twitter.com/1VD4W62Dr1 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 25,12.59 Michael Masi è stato chiaro: “La priorità è disputare leal sabato, ma potrebbero anche venire rinviate a domenica mattina“. Tradotto:la FIA attenderà il più possibile, solo nel caso estremo rimanderà tutto a. Attenzione: nel tardo pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.prevista ancora pia, ma meno intensa. 12.54 La situazione, dunque, non sembra migliorata rispetto a questa mattina. Heavy rain again with strong wind át the ...

