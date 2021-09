LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: l’Italia punta su Valentina Basilico e Carlotta Cipressi (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova in linea dei Mondiali juniores donne di Ciclismo su strada. Si assegna la maglia iridata a distanza di due anni dall’ultima volta, quando ad imporsi nello Yorkshire fu l’americana Megan Jastrab. La gara partirà e arriverà nella cittadina di Leuven e si svolgerà su un circuito da ripetere per cinque volte, con quattro ‘muri’ da scalare: il Keizersberg (290 metri al 6% ma con punte del 9%), il Decouxlaan (500 metri al 3,8%), lo Wijnpers (400 metri al 7,5%) ed il Sint Antoniusberg (100 metri al 7%). Una corsa aperta a qualsiasi tipo di risultato, aspettiamoci tanta bagarre nei 75,2 chilometri che animeranno la giornata. ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradella prova in linea deidonne disu strada. Si assegna la maglia iridata a distanza di due anni dall’ultima volta, quando ad imporsi nello Yorkshire fu l’americana Megan Jastrab. La gara partirà e arriverà nella cittadina di Leuven e si svolgerà su un circuito da ripetere per cinque volte, con quattro ‘muri’ da scalare: il Keizersberg (290 metri al 6% ma con punte del 9%), il Decouxlaan (500 metri al 3,8%), lo Wijnpers (400 metri al 7,5%) ed il Sint Antoniusberg (100 metri al 7%). Una corsa aperta a qualsiasi tipo di risultato, aspettiamoci tanta bagarre nei 75,2 chilometri che animeranno la giornata. ...

