Laver Cup 2021 | programma e orari di sabato 25 settembre

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco della Laver Cup 2021, per quanto concerne la giornata di sabato 25 settembre. In campo, per la quarta edizione dell'evento d'intrattenimento, Team Europe contro Team World, sebbene il 'Resto del Mondo' non abbia mai conquistato il successo. Sul palcoscenico di Boston, però, statunitensi e colleghi extra-europei detengono una ghiotta occasione per poter superare gli avversari; da considerare le assenze di Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Di seguito la programmazione completa per sabato 25 settembre. programma Laver CUP 2021 (25 settembre) dalle ore 19.00 – Tsitsipas vs Kyrgios a seguire – Zverev vs Isner

Eurosport_IT : BERRETTINI IN RIMONTA ???????? Ribaltato Auger-Aliassime al super tie-break all'esordio assoluto in Laver Cup, Europa… - Eurosport_IT : Quando vinci in rimonta al tuo esordio in Laver Cup ???????? #EurosportTENNIS | #LaverCup | #Berrettini - Gazzetta_it : Berrettini show in #LaverCup: Auger Aliassime cede dopo tre ore - fisco24_info : Laver Cup: Berrettini batte Auger, Europa avanti 3-1: Azzurro, con Zverev, poi sconfitto nel doppio - fxIsegxd : isner non ha mai perso un doppio alla laver cup...è il giorno giusto che ciò accada -