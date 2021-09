La lotta di Luigi Busà: “Solo mio padre credeva in me”, cosa è successo (Di sabato 25 settembre 2021) Luigi Busà si è aggiudicato la medaglia d’oro nel karate alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Con la sua vittoria, il ragazzo ha portato l’Italia a raggiungere un record di medaglie. Momenti di gioia, che sono stati preceduti da periodi bui e difficili: Luigi ha raccontato la sua lotta personale prima di diventare l’atleta che è adesso. Luigi Busà/FacebookLuigi Busà, soprannominato dagli amici Gorilla d’Avola, è il karateka che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, specialità kumite 75 kg. Busà ha fatto veramente la storia: il suo è stato il primo titolo olimpico conquistato dall’Italia in tale sport e il nono oro per il paese che è arrivato a vincere 40 medaglie in totale, stabilendo un nuovo record. Il ... Leggi su ck12 (Di sabato 25 settembre 2021)si è aggiudicato la medaglia d’oro nel karate alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Con la sua vittoria, il ragazzo ha portato l’Italia a raggiungere un record di medaglie. Momenti di gioia, che sono stati preceduti da periodi bui e difficili:ha raccontato la suapersonale prima di diventare l’atleta che è adesso./Facebook, soprannominato dagli amici Gorilla d’Avola, è il karateka che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, specialità kumite 75 kg.ha fatto veramente la storia: il suo è stato il primo titolo olimpico conquistato dall’Italia in tale sport e il nono oro per il paese che è arrivato a vincere 40 medaglie in totale, stabilendo un nuovo record. Il ...

