La gaffe di Signorini sui Prelemi che i fan della coppia non perdonano (Di sabato 25 settembre 2021) La gaffe di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip durante la diretta di ieri sera ha scatenato i fan dei Prelemi Ieri sera durante la diretta Alfonso Signorini si è dimenticato della coppia tra le più amate del Grande Fratello Vip della scorsa edizione. Stiamo parlando della coppia formata proprio da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Nel raccontare delle dinamiche della casa, di ciò che in meno di quindici giorni sta succedendo, si è dimenticato proprio della coppia, scatenando la rabbia e il disappunto dei fan dei Prelemi. Ma andiamo con ordine. Signorini ha parlato in particolare del bacio, il primo vero bacio, che è scattato durante la notte ... Leggi su 361magazine (Di sabato 25 settembre 2021) Ladi Alfonsoal Grande Fratello Vip durante la diretta di ieri sera ha scatenato i fan deiIeri sera durante la diretta Alfonsosi è dimenticatotra le più amate del Grande Fratello Vipscorsa edizione. Stiamo parlandoformata proprio da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Nel raccontare delle dinamichecasa, di ciò che in meno di quindici giorni sta succedendo, si è dimenticato proprio, scatenando la rabbia e il disappunto dei fan dei. Ma andiamo con ordine.ha parlato in particolare del bacio, il primo vero bacio, che è scattato durante la notte ...

Advertising

infoitcultura : “Gravissima mancanza di rispetto”: Alfonso Signorini inchiodato, gaffe clamorosa in diretta - nancygbabbalea : RT @giuli_violeta: Signorini, clamorosa gaffe al Gf Vip/ Furia dei fan di Giulia Salemi e Pretelli #prelemi - giuli_violeta : Signorini, clamorosa gaffe al Gf Vip/ Furia dei fan di Giulia Salemi e Pretelli #prelemi - Libero41316546 : RT @VicolodelleNews: ‘#GFVip’ Una gaffe clamorosa di #AlfonsoSignorini scatena l’indignazione dei fan #prelemi Per leggere qui ---> https:/… - Annarosamancin1 : RT @VicolodelleNews: ‘#GFVip’ Una gaffe clamorosa di #AlfonsoSignorini scatena l’indignazione dei fan #prelemi Per leggere qui ---> https:/… -