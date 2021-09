Kena: Bridge of Spirits, update 1.06 disponibile, ecco le novità – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 25 settembre 2021) Ember Lab ha pubblicato l’update 1.06 di Kena: Bridge of Spirits per PS5, PS4 e PC, ecco le novità.. Ember Lab ha pubblicato l’update 1.06 di Kena: Bridge of Spirits per PS5, PS4 e PC, che, tra le altre cose, risolve alcuni problemi legati alla progressione e rende più semplice eseguire i contrattacchi. Come apprendiamo dal tweet pubblicato dallo studio, il nuovo aggiornamento è disponibile da poche ore per tutte le piattaforme. Tra le novità principali troviamo la possibilità di ri-mappare i tasti legati ai movimenti su PC e fix legati alla perdita del Karma e blocchi della progressione, con … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo Kena: ... Leggi su helpmetech (Di sabato 25 settembre 2021) Ember Lab ha pubblicato l’1.06 diofper PS5, PS4 e PC,le.. Ember Lab ha pubblicato l’1.06 diofper PS5, PS4 e PC, che, tra le altre cose, risolve alcuni problemi legati alla progressione e rende più semplice eseguire i contrattacchi. Come apprendiamo dal tweet pubblicato dallo studio, il nuovo aggiornamento èda poche ore per tutte le piattaforme. Tra leprincipali troviamo la possibilità di ri-mappare i tasti legati ai movimenti su PC e fix legati alla perdita del Karma e blocchi della progressione, con … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo: ...

Advertising

Multiplayerit : Kena: Bridge of Spirits, update 1.06 disponibile, ecco le novità - ArmandaGelsomin : RT @Eurogamer_it: Kena: Brige of Spirits potrebbe ricevere DLC post-lancio. #KenaBridgeofSpirits #EmberLab - misteruplay2016 : Kena: Bridge of Spirits potrebbe ricevere dei DLC o nuovi contenuti da Ember Lab - Eurogamer_it : Kena: Brige of Spirits potrebbe ricevere DLC post-lancio. #KenaBridgeofSpirits #EmberLab - GiocareOra : Tutte le posizioni del Santuario dei fiori nei campi in Kena: Bridge of Spirits -