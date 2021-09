Incidente terribile in SuperSport 300: è morto Vinales (Di sabato 25 settembre 2021) Un vero e proprio dramma si è consumato a Jerez durante la gara di SuperSport 300. Il giovane Vinales è morto dopo un Incidente. Lutto cugino Vinales (AdobeStock)Un Incidente terribile ha colpito il Gran Premio di Jerez di SuperSport 300, una delle tante gare che fanno da contorno alla SBK. A farne le spese purtroppo è stato Dean Berta Vinales. Cugino più piccolo di Maverick, il rider che corre in MotoGP con l’Aprilia. Il crash è stato veramente impressionante e solo poco fa è stata data notizia del decesso. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di sabato 25 settembre 2021) Un vero e proprio dramma si è consumato a Jerez durante la gara di300. Il giovanedopo un. Lutto cugino(AdobeStock)Unha colpito il Gran Premio di Jerez di300, una delle tante gare che fanno da contorno alla SBK. A farne le spese purtroppo è stato Dean Berta. Cugino più piccolo di Maverick, il rider che corre in MotoGP con l’Aprilia. Il crash è stato veramente impressionante e solo poco fa è stata data notizia del decesso. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

fanpage : Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta, aveva solo 15 anni. Ciao, campione - AriannaAmbrosi0 : RT @fanpage: Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta, aveva solo 15 anni. Ciao, campione - infoitsport : Dean Berta Vinales è morto a 15 anni: fatale il terribile incidente in gara a Jerez - Carmela_oltre : RT @Moto_it: Purtroppo è ufficiale: Dean Berta Viñales, coinvolto in un terribile incidente durante gara-1 della prova di Jerez della WSSP3… - Carmela_oltre : RT @fanpage: Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta, aveva solo 15 anni. Ciao, campione -