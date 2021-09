Green pass, tamponi e test salivari: nuove limitazioni (Di sabato 25 settembre 2021) Chi non ha il Green pass perché non vaccinato, ma sperava nei test rapidi antigenici salivari per poter andare al lavoro, al cinema, al ristorante, in palestra, si dovrà mettere il cuore in pace: il ministero della Salute non lo ritiene adatto ad ottenere la certificazione verde. Nella circolare pubblicata, ricorda laleggepertutti.it, il dicastero guidato da Roberto Speranza avverte che “i test antigenici rapidi su saliva, sulla base delle evidenze disponibili, non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro-nasofaringei, in quanto non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità. Inoltre – si legge ancora – i test antigenici su matrice salivare sono al momento esclusi dall’elenco comune europeo dei test ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021) Chi non ha ilperché non vaccinato, ma sperava neirapidi antigeniciper poter andare al lavoro, al cinema, al ristorante, in palestra, si dovrà mettere il cuore in pace: il ministero della Salute non lo ritiene adatto ad ottenere la certificazione verde. Nella circolare pubblicata, ricorda laleggepertutti.it, il dicastero guidato da Roberto Speranza avverte che “iantigenici rapidi su saliva, sulla base delle evidenze disponibili, non sono al momento raccomandati come alternativa aioro-nasofaringei, in quanto non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità. Inoltre – si legge ancora – iantigenici su matrice salivare sono al momento esclusi dall’elenco comune europeo dei...

