Giulia Segato: morta in un incidente a 29 anni, era quasi arrivata a casa (Di sabato 25 settembre 2021) Giulia Segato ha perso la vita in un incidente stradale a Fiesso d’Artico. Poco prima, un messaggio inviato ai genitori preoccupati. Il padre, uscito di casa per cercarla, si è ritrovato davanti ad una scena che lo segnerà per il resto della vita. Una ragazza gentile e determinata: così viene descritta Giulia Segato dai suoi conoscenti. Giulia ha perso la vita a 29 anni nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 settembre, a causa di un incidente stradale. Una vera tragedia: la ragazza era quasi arrivata a casa, quando è rimasta coinvolta nell’incidente mortale. Giulia era a bordo della sua Lancia Y e si è scontrata con ... Leggi su ck12 (Di sabato 25 settembre 2021)ha perso la vita in unstradale a Fiesso d’Artico. Poco prima, un messaggio inviato ai genitori preoccupati. Il padre, uscito diper cercarla, si è ritrovato davanti ad una scena che lo segnerà per il resto della vita. Una ragazza gentile e determinata: così viene descrittadai suoi conoscenti.ha perso la vita a 29nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 settembre, a causa di unstradale. Una vera tragedia: la ragazza era, quando è rimasta coinvolta nell’le.era a bordo della sua Lancia Y e si è scontrata con ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Giulia Segato morta in un incidente stradale Venezia, aveva 29 anni - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Giulia Segato morta in un incidente stradale Venezia, aveva 29 anni - ilmessaggeroit : Giulia Segato morta in un incidente stradale Venezia, aveva 29 anni - infoitinterno : Incidente tra due auto: addio alla 29enne Giulia Segato - LiveSicilia : Scontro fatale nella notte, muore una giovane di 29 anni -