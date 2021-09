GF Vip 6, guai per Alfonso Signorini: il reality rischia di chiudere in anticipo (Di sabato 25 settembre 2021) La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata facendo registrare buoni risultati, tuttavia la strada è ancora lunga e anche piuttosto tortuosa dopo quello che è emerso sul reality. Com’è risaputo, il Moige ha esposto un appello agli sponsor che hanno deciso di pubblicizzare i propri prodotti nella Casa di Cinecittà. L’invito è di ritirare la campagna e inserirla in un altro contesto. Tutto questo è nato dopo quello che è successo con Amedeo Goria e Ainett Stephens. Ma andiamo a scoprire cosa rischia il programma condotto da Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip 6, gli sponsor si ritirano? Da quando Amedeo Goria ha esagerato con Ainett Stephens, il web è insorto e sono intervenuti un po’ tutti. Tra questi spicca il Moige, già reduce dalla vittoria contro lo spot della Tim che mandava in onda il “porca puttena” ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 settembre 2021) La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata facendo registrare buoni risultati, tuttavia la strada è ancora lunga e anche piuttosto tortuosa dopo quello che è emerso sul. Com’è risaputo, il Moige ha esposto un appello agli sponsor che hanno deciso di pubblicizzare i propri prodotti nella Casa di Cinecittà. L’invito è di ritirare la campagna e inserirla in un altro contesto. Tutto questo è nato dopo quello che è successo con Amedeo Goria e Ainett Stephens. Ma andiamo a scoprire cosail programma condotto da. Grande Fratello Vip 6, gli sponsor si ritirano? Da quando Amedeo Goria ha esagerato con Ainett Stephens, il web è insorto e sono intervenuti un po’ tutti. Tra questi spicca il Moige, già reduce dalla vittoria contro lo spot della Tim che mandava in onda il “porca puttena” ...

