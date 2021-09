Genoa-Verona 3-3 | Destro e il gol con la bottiglia in mano

(Di sabato 25 settembre 2021) Mattiain gol con una bottiglietta innel pirotecnico 3-3 tranell’anticipo serale della sesta giornata della Serie A. A Marassi, ilsblocca il risultato all’8? con il colpo di testa di Simeone e raddoppia al 49? con il rigore di Barak. Iltorna in partita al 77? con il rigore di Criscito, poisale in cattedra. All’80’ firma il 2-2 con un perfetto colpo di testa, all’85’ segna il 3-2 con un capolavoro. Sterzata e dribbling di, morbido tocco di sinistro e palla in rete. Tutto, come si vede dalle immagini, con una bottiglietta d’acqua nellasinistra. Il, in pieno recupero, acciuffa il pari con l’incornata di Kalinic: 3-3. Le due squadre sono appaiate a 5 ...

Igor Tudor, tecnico del Verona, ha commentato il pari di Marassi contro il Genoa ai microfoni di Dazn: "Sono arrabbiato e sollevato. Sono contento per i ragazzi, si pensava non prendessimo nemmeno un punto. Il calcio è questo, invece ..."