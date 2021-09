Dopo tre anni di domiciliari in Canada, la figlia del fondatore Huawei rientra in Cina (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo tre anni di arresti domiciliari in Canada, "Lady Huawei", alias Meng Wanzhou, direttrice finanziaria del colosso cinese delle telecomunicazioni, è libera e si è imbarcata su un volo diretto a casa, per la precisione a Shenzen. "Negli ultimi tre anni la mia vita è stata messa sotto sopra. È stato un periodo sconvolgente per me, in quanto madre, moglie e dirigente d'azienda. Ma credo che ci sia sempre un lato positivo. È stata un'esperienza inestimabile". La figlia 49enne di Ren Zhengfei, fondatore di Huawei, il più grande produttore mondiale di apparecchiature per le telecomunicazioni e leader nella tecnologia 5G, era stata arrestata nel dicembre 2018 a Vancouver durante uno scalo in Canada dietro l'accusa di ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 25 settembre 2021)tredi arrestiin, "Lady", alias Meng Wanzhou, direttrice finanziaria del colosso cinese delle telecomunicazioni, è libera e si è imbarcata su un volo diretto a casa, per la precisione a Shenzen. "Negli ultimi trela mia vita è stata messa sotto sopra. È stato un periodo sconvolgente per me, in quanto madre, moglie e dirigente d'azienda. Ma credo che ci sia sempre un lato positivo. È stata un'esperienza inestimabile". La49enne di Ren Zhengfei,di, il più grande produttore mondiale di apparecchiature per le telecomunicazioni e leader nella tecnologia 5G, era stata arrestata nel dicembre 2018 a Vancouver durante uno scalo indietro l'accusa di ...

