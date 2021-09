Donazione organi: ora è possibile iscriversi all’Aido in forma digitale (Di sabato 25 settembre 2021) Da oggi è possibile iscriversi all’Aido e contestualmente manifestare il proprio consenso alla Donazione di organi e tessuti, utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale) o un certificato di Firma digitale in possesso dell’utente, ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato e integrato con il D.Lgs. 22 agosto 2016 n. 179 e con il D.Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217 (Codice dell’Amministrazione digitale CAD) e in virtù dell’accreditamento di AIDO all’iPA (Indice della Pubblica Amministrazione) come gestore di pubblico servizio. Di prossima implementazione anche l’utilizzo della firma CIE (Carta d’Identità Elettronica). La modalità digitale va ad aggiungersi a ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 settembre 2021) Da oggi èe contestualmente manifestare il proprio consenso alladie tessuti, utilizzando la propria identitàSPID (Sistema Pubblico di Identità) o un certificato di Firmain possesso dell’utente, ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato e integrato con il D.Lgs. 22 agosto 2016 n. 179 e con il D.Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217 (Codice dell’AmministrazioneCAD) e in virtù dell’accreditamento di AIDO all’iPA (Indice della Pubblica Amministrazione) come gestore di pubblico servizio. Di prossima implementazione anche l’utilizzo della firma CIE (Carta d’Identità Elettronica). La modalitàva ad aggiungersi a ...

