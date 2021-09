Da Napoli a Reggio Calabria in bus, ma con falsi green pass: due passeggeri bloccati dal Nas (Di sabato 25 settembre 2021) Prosegue a pieno ritmo la campagna di controllo da parte dei Carabinieri NAS sul rispetto dell’obbligo del green pass: dall’entrata in vigore della normativa, sono state ispezionate oltre 5.000 mila attività, contestando 236 violazioni, delle quali 128 ai titolari di esercizi commerciali ed attività oggetto di obbligo di certificazione Covid. Ulteriori 108 sanzioni sono state invece applicate nei confronti dei clienti per mancato possesso del certificato. A queste, si aggiungono 5 violazioni penali contestate ad altrettante persone deferite alle Autorità giudiziarie per i reati di falso e sostituzione di persona, poiché ritenute responsabili di aver utilizzato certificati verdi Covid di altre persone o aver esibito falsa documentazione attestante la negatività al Covid-19. In particolare sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria due cittadini ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 settembre 2021) Prosegue a pieno ritmo la campagna di controllo da parte dei Carabinieri NAS sul rispetto dell’obbligo del: dall’entrata in vigore della normativa, sono state ispezionate oltre 5.000 mila attività, contestando 236 violazioni, delle quali 128 ai titolari di esercizi commerciali ed attività oggetto di obbligo di certificazione Covid. Ulteriori 108 sanzioni sono state invece applicate nei confronti dei clienti per mancato possesso del certificato. A queste, si aggiungono 5 violazioni penali contestate ad altrettante persone deferite alle Autorità giudiziarie per i reati di falso e sostituzione di persona, poiché ritenute responsabili di aver utilizzato certificati verdi Covid di altre persone o aver esibito falsa documentazione attestante la negatività al Covid-19. In particolare sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria due cittadini ...

ilfaroonline : Da Napoli a Reggio Calabria in bus, ma con falsi green pass: due passeggeri bloccati dal Nas - News_24it : LATINA – I NAS di Latina, lo scorso 17 settembre, hanno denunciato due cittadini nigeriani, poiché sorpresi a bordo… - donatellaluisa : ..all’operazione hanno preso parte anche gli specialisti della Postale di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze… - biondo_84 : @PlinskyIena @marica178 E' già scusa parla come se fosse NAPOLI e non Reggio - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Milano CODA di 2 km per veicolo in avaria tra Allacciamento A1/A22 e Reggio Emi… -