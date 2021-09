Crisi Juve, Allegri non ha alternative: “Deve per forza rispondere” (Di sabato 25 settembre 2021) La Juventus Deve dare continuità alla vittoria di pochi giorni fa e potrà farlo davanti il proprio pubblico: le parole del giornalista in merito La Juventus ha trovato la prima… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 25 settembre 2021) Lantusdare continuità alla vittoria di pochi giorni fa e potrà farlo davanti il proprio pubblico: le parole del giornalista in merito Lantus ha trovato la prima… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #Juventus #JuventusMilan ?? - infoitsport : QS in apertura, parla Tardelli: 'Juve in crisi, bella l'Inter' - infoitsport : Tardelli: «Juve in crisi, non riesco a capirla. CR7 nascondeva i problemi» - infoitsport : Tardelli: 'Juve in crisi, la vittoria con lo Spezia non ha allontanato i problemi' - infoitsport : Tardelli: 'Juve, è crisi vera. Mancano uomini, personalità e i gol di Ronaldo' -