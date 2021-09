Alghero, folla a sostegno del leader catalano Carles Puigdemont: “Qui sono come a casa” (Di sabato 25 settembre 2021) “Sto bene, qui sono come a casa”. Le prime parole di Carles Puigdemont, l’ex presidente catalano scarcerato ieri dopo l’arresto all’aeroporto di Alghero e in attesa di una decisione della Corte d’Appello di Sassari riguardo alla richiesta d’estradizione della Spagna, legata alle accuse per l’organizzazione del referendum per l’indipendenza del 2017, sono tutte per la Sardegna. Il leader indipendentista ha parlato alla stampa italiana mentre, scortato dal suo entourage, raggiungeva Porta Terra, sede di rappresentanza del Comune di Alghero, per incontrare il sindaco Mario Conoci e altri rappresentanti istituzionali locali, in attesa della conferenza stampa organizzata nel pomeriggio per fare il punto sulla sua situazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) “Sto bene, qui”. Le prime parole di, l’ex presidentescarcerato ieri dopo l’arresto all’aeroporto die in attesa di una decisione della Corte d’Appello di Sassari riguardo alla richiesta d’estradizione della Spagna, legata alle accuse per l’organizzazione del referendum per l’indipendenza del 2017,tutte per la Sardegna. Ilindipendentista ha parlato alla stampa italiana mentre, scortato dal suo entourage, raggiungeva Porta Terra, sede di rappresentanza del Comune di, per incontrare il sindaco Mario Conoci e altri rappresentanti istituzionali locali, in attesa della conferenza stampa organizzata nel pomeriggio per fare il punto sulla sua situazione ...

