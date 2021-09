Vaccarono lascia Google per UniPegaso In arrivo Luca Josi?

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 24 settembre 2021)dice addio aItalia perMF – Milano Finanza, pagina 12, di Andrea Montanari. Rivoluzione inai vertici diItaly. Dopo quasi dieci anni di lavoro ai vertici (era arrivato nel luglio 2012), Fabioha deciso dire il gruppo di Mountain View. L’attuale managing director della branch locale del colosso del search, secondo quanto appreso da MF-Milano Finanza da più fonti di mercato, lascerà le cariche a breve (è anche membro del management board diEmea) per lanciarsi in una nuova avventura professionale. Perché, come si sostiene in ambienti industriali,sta per accettare l’offerta del fondo di private equity internazionale Cvc per andare a guidare il polo della ...