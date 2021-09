Tish Amici18: ma i punti sotto gli occhi sono tatuati? Arriva l’inaspettata verità (Di venerdì 24 settembre 2021) Tish una voce che ad Amici 18 ha lasciato il segno. Un altro aspetto della giovane di Gorizia ha incuriosito i telespettatori, i punti sotto i suoi occhi. Ma sono dei tatuaggi? E’ la stessa protagonista a svelare il mistero. Tish di Amici 18-AltranotiziaNel corso di tanti anni il Talent Show Amici di Maria de Filippi ci ha fatto conoscere giovani davvero ricchi di talento. L’edizione numero 18 non ha fatto eccezione e ci ha presentato artisti ancora in erba ma con un futuro assicurato. Tish appartiene a quella cerchia di giovani artisti dotati non soltanto di puro talento, ma anche di quel qualcosa in più in grado di attirare l’attenzione. Lei è di Gorizia, ma di origine serbe, vero nome Tijana Bori?, cantante, che fin dall’età di cinque anni ha ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 24 settembre 2021)una voce che ad Amici 18 ha lasciato il segno. Un altro aspetto della giovane di Gorizia ha incuriosito i telespettatori, ii suoi. Madei tatuaggi? E’ la stessa protagonista a svelare il mistero.di Amici 18-AltranotiziaNel corso di tanti anni il Talent Show Amici di Maria de Filippi ci ha fatto conoscere giovani davvero ricchi di talento. L’edizione numero 18 non ha fatto eccezione e ci ha presentato artisti ancora in erba ma con un futuro assicurato.appartiene a quella cerchia di giovani artisti dotati non soltanto di puro talento, ma anche di quel qualcosa in più in grado di attirare l’attenzione. Lei è di Gorizia, ma di origine serbe, vero nome Tijana Bori?, cantante, che fin dall’età di cinque anni ha ...

Advertising

A_u_r_o_r_a___ : RT @leonaredelbe: Qui alle 4 per ricordarvi che tish cantò fever da raffreddata e disse pure che non riusciva a dare il massimo letteralm… - casino90210 : RT @leonaredelbe: Qui alle 4 per ricordarvi che tish cantò fever da raffreddata e disse pure che non riusciva a dare il massimo letteralm… - leonaredelbe : Qui alle 4 per ricordarvi che tish cantò fever da raffreddata e disse pure che non riusciva a dare il massimo let… - A_u_r_o_r_a___ : RT @Kolored97: Da quel giorno mi hai letteralmente conquistata...thak you Tish.????? #tishdots #Amici18 - Bye11151535 : Un piccolo video di auguri per @tishdots ?? #tish #tishdots #Amici18 #amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Tish Amici18 Tish Amici18: ma i punti sotto gli occhi sono tatuati? Arriva l'inaspettata verità Altranotizia