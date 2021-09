Tale e Quale Show | stasera 24 settembre in tv | cast concorrenti e chi imitano nella seconda puntata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 settembre 2021) Sta per tornare su Rai 1, il programma più camaleontico di sempre che ha debuttato la scorsa settimana e che ha tenuto incollati al televisore migliaia e migliaia di telespettatori. Iper questain onda, venerdì 24, sono pronti a mettersi in gioco e a scendere in pista: l’ascensore si apre e via con la trasformazione. Ma chi dovranno imitare? Anticipazioni242021: chi devono imitare iI vincitori della scorsasono stati i Gemelli di Guidonia, che hanno interpretato magistralmente Mille, la hit dell’estate di Fedez, Achille Lauro e Orietta ...