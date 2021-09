Spezia-Milan: probabili formazioni e dove vederla (Di venerdì 24 settembre 2021) Spezia-Milan è in programma per sabato 25 settembre 2021. La gara sarà valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15:00 direttamente dallo stadio Alberto Picco di La Spezia. Spezia-Milan: come arrivano le squadre? Lo Spezia di Thiago Motta è reduce dalla sconfitta interna per 3-2 contro la Juventus. La squadra ligure occupa il diciassettesimo posto in classifica a quota 4 punti. Solo una vittoria per la formazione spezzina, ottenuta in casa del Venezia. Il tecnico Motta non dovrebbe optare per radicali cambiamenti e la formazione dovrebbe essere la stessa che ha affrontato la Juventus nell’ultimo turno di campionato. Unico ballottaggio riguarda l’attacco con Antiste insidiato da Nzola e Manaj. La Juve soffre, ma torna a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021)è in programma per sabato 25 settembre 2021. La gara sarà valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15:00 direttamente dallo stadio Alberto Picco di La: come arrivano le squadre? Lodi Thiago Motta è reduce dalla sconfitta interna per 3-2 contro la Juventus. La squadra ligure occupa il diciassettesimo posto in classifica a quota 4 punti. Solo una vittoria per la formazione spezzina, ottenuta in casa del Venezia. Il tecnico Motta non dovrebbe optare per radicali cambiamenti e la formazione dovrebbe essere la stessa che ha affrontato la Juventus nell’ultimo turno di campionato. Unico ballottaggio riguarda l’attacco con Antiste insidiato da Nzola e Manaj. La Juve soffre, ma torna a ...

