Siviglia vs Espanyol: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Siviglia cercherà di continuare il suo forte inizio di stagione della Liga sabato 25 settembre, quando accoglierà il neopromosso Espanyol allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan. La squadra di Julen Lopetegui ha continuato la sua striscia di imbattibilità con un 3-1 sul Valencia, mentre gli ospiti hanno registrato la loro prima vittoria della stagione mercoledì. Il calcio di inizio di Siviglia vs Espanyol è previsto alle 18:30. Prepartita Siviglia vs Espanyol: a che punto sono le due squadre? Siviglia Dopo un'ottima campagna l'ultima volta, trovandosi in una corsa al titolo per la maggior parte della stagione prima di finire quarto, il Siviglia ha iniziato il nuovo mandato con una vittoria per 3-0 sul neopromosso Rayo Vallecano, prima di tornare ...

