"Siamo qui...". Poi l'attacco di panico dell'inviato in diretta Rai: silenzio di tomba e sconcerto. E in studio... | Video (Di venerdì 24 settembre 2021) Attimi di sconcerto e stupore a RaiNews24. I telespettatori sono rimasti senza parole quando la giornalista in studio ha dato la parola all'inviato Paolo Mancinelli per gli ultimi aggiornamenti sulla nuova compagnia aerea, Ita, che prenderà il posto di Alitalia. Fin dall'inizio dell'intervento del giornalista, in realtà, si nota qualcosa di strano. L'inviato, infatti, riesce a fatica a dire qualcosa, senza però alcuna chiarezza. "Siamo qui sotto gli uffici di Ita, la nuova compagnia di bandiera che dal prossimo 15 ottobre prenderà il testimone di Alitalia per parlarvi del nuovo tavolo…": queste le prime parole pronunciate dal giornalista. Dopo essersi interrotto e aver guardato gli appunti ha provato a ricominciare il discorso, seppur con qualche difficoltà: "In esame sulle ...

