Russia, record di morti per Covid 19: sono 828 nelle ultime 24 ore. È il numero più alto dall’inizio della pandemia (Di venerdì 24 settembre 2021) Nuovo record di morti in Russia nelle ultime 24 ore: sono stati accertati 828 decessi provocati dal Covid-19. È il numero giornaliero più alto dall’inizio della pandemia, secondo il centro operativo anti coronavirus e l’agenzia Tass. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Nuovodiin24 ore:stati accertati 828 decessi provocati dal-19. È ilgiornaliero più, secondo il centro operativo anti coronavirus e l’agenzia Tass. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Russia, record di morti per Covid 19: sono 828 nelle ultime 24 ore. È il numero più alto dall’inizio della pandemia - TeoloMassimo : RT @messveneto: Covid, in Russia 828 morti in 24 ore: è il dato giornaliero più alto dall'inizio della pandemia: Record di contagi in Corea… - messveneto : Covid, in Russia 828 morti in 24 ore: è il dato giornaliero più alto dall'inizio della pandemia: Record di contagi… - FTraiettoria : Info, orari e record: guida al GP di Russia di Formula 1 - ChiaraBonetti8 : @DeFiorindo @moreno_0987 @ladyonorato Invece in Russia, paese novax per antonomasia con vaccinazioni al palo, reco… -