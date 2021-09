Raffaella Fico riceve un aereo, Francesca Cipriani scoppia in lacrime (Di venerdì 24 settembre 2021) aereo per Raffaella Fico Stiamo entrando nel pieno del Grande Fratello Vip 6 e ormai i Vipponi hanno iniziato la loro reclusione da quasi due settimane. Quest’anno a varcare la porta rossa è stata anche Raffaella Fico, che in questi giorni si sta mettendo in gioco per la seconda volta con questa esperienza dopo ben L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 24 settembre 2021)perStiamo entrando nel pieno del Grande Fratello Vip 6 e ormai i Vipponi hanno iniziato la loro reclusione da quasi due settimane. Quest’anno a varcare la porta rossa è stata anche, che in questi giorni si sta mettendo in gioco per la seconda volta con questa esperienza dopo ben L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Morena_3v : In che senso Raffaella Fico non ha ancora sfanculato Gianmaria ?! #GFvip - DenverCartoons : RT @oocGFVIP: Francesca Cipriani scoppia a piangere dopo aver visto l’aereo per Raffaella Fico (dal GFVIP 6, 2021) - martina46412880 : RT @oocGFVIP: Francesca Cipriani scoppia a piangere dopo aver visto l’aereo per Raffaella Fico (dal GFVIP 6, 2021) - sejcapsq : Raffaella Fico è il mio mood perenne - Miriam87598148 : RT @vincycernic2: Raffaella Fico un appello sentito: caccia la vrenzola che è in te tanto noi sappiamo che ti sforzi di essere chic e parla… -