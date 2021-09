Paolo Nespoli: "Ho avuto un tumore cerebrale: non mi aspetto di tornare come prima, ma vado avanti" (Di venerdì 24 settembre 2021) Il futuro? “Dopo il tumore, mi sento alla fine di un tunnel, guardo avanti e vedo la luce. Non mi aspetto di ritornare normale, ma con la maggior parte della capacità che avevo prima, per continuare a viaggiare, a fare le conferenze, a parlare con i ragazzi, a spronarli a fare l’impossibile. Vedo queste cose nel mio futuro”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è Paolo Nespoli, ex astronauta, ingegnere e militare italiano. Lo scorso anno Nespoli ha scoperto di essere affetto da un linfoma B cerebrale, per cui ha dovuto affrontare chemioterapia, riabilitazione per ricominciare a camminare, autotrapianto di cellule staminali. Dopo la battaglia, Nespoli è tornato a parlare in pubblico all’Italian Tech Week di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Il futuro? “Dopo il, mi sento alla fine di un tunnel, guardoe vedo la luce. Non midi rinormale, ma con la maggior parte della capacità che avevo, per continuare a viaggiare, a fare le conferenze, a parlare con i ragazzi, a spronarli a fare l’impossibile. Vedo queste cose nel mio futuro”. A parlare sulle pagine del Corriere della Sera è, ex astronauta, ingegnere e militare italiano. Lo scorso annoha scoperto di essere affetto da un linfoma B, per cui ha dovuto affrontare chemioterapia, riabilitazione per ricominciare a camminare, autotrapianto di cellule staminali. Dopo la battaglia,è tornato a parlare in pubblico all’Italian Tech Week di ...

